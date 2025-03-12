Российская девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов

Shot: В Омске школьница не выжила после снижения температуры до 34 градусов

В Омске девятиклассница не выжила после снижения температуры до 34 градусов. По данным Telegram-канала Shot, 15-летняя россиянка до этого заболела, ее родители обращались к врачам.

У школьницы держалась температура выше 38 градусов на протяжении трех дней. В поликлинике врачи назначили несовершеннолетней лечение как от обычной простуды, дали рекомендации и отправили домой.

Спустя некоторое время девочке стало хуже — температура неожиданно упала до 34,7 градуса. Ее мать экстренно вызвала скорую, которая лишь осмотрела школьницу и уехала. На следующий день у девочки началась рвота, спасти ее не удалось.

Семья уверена, что девятиклассницы не стало из-за неверно поставленного врачами диагноза. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калининграде 16-летняя студентка выпила пива и оказалась в реанимации.