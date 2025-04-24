Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:53, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российские бойцы сбили дрон-бомбардировщик под Красноармейском

Российский спецназ сбил БПЛА-бомбардировщик «Баба-яга» под Красноармейском
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Бойцы российского спецназа сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА)-бомбардировщик «Баба-яга» под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Южной группировки войск с позывным с позывным Икс в беседе с РИА Новости.

«Ребята обнаружили идущий на бомбометание тяжелый коптер противника системы "Баба-яга". Ими было принято решение использовать FPV-дрон в качестве средства ПВО и сбить с его помощью украинский беспилотник, пока тот не отработал по нашим позициям. Ребята зашли на цель и успешно уничтожили ее», — рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга» в Белгородской области. Интенсивность использования дронов увеличилась после переброски соответствующего подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    Канье Уэст рассказал об интимной связи с братом и признался в любви к Гитлеру. Как еще рэпер шокировал публику?

    Военкоры сообщили о бойне в Курской области

    Гладков отреагировал на атаку украинских дронов на храм Новый Иерусалим

    Зеленский прокомментировал случаи насильственной мобилизации на Украине

    Стало известно о пророчестве Жириновского о конфликте Индии и Пакистана

    Дроноводы вынудили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта

    Число посетителей храма в момент атаки БПЛА ВСУ раскрыли

    Ирландский журналист задал Зеленскому неудобный вопрос о Крыме

    17-летняя российская теннисистка Андреева научила тренера-испанку ругаться по-русски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости