Российский спецназ сбил БПЛА-бомбардировщик «Баба-яга» под Красноармейском

Бойцы российского спецназа сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА)-бомбардировщик «Баба-яга» под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил офицер Южной группировки войск с позывным с позывным Икс в беседе с РИА Новости.

«Ребята обнаружили идущий на бомбометание тяжелый коптер противника системы "Баба-яга". Ими было принято решение использовать FPV-дрон в качестве средства ПВО и сбить с его помощью украинский беспилотник, пока тот не отработал по нашим позициям. Ребята зашли на цель и успешно уничтожили ее», — рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга» в Белгородской области. Интенсивность использования дронов увеличилась после переброски соответствующего подразделения.