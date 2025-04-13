Военные сообщили о наращивании ВСУ количества одного типа дронов

РИА Новости: ВСУ нарастили количество БПЛА Баба-яга в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-яга» в Белгородской области. О наращивании количества одного типа дронов сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в группировке войск «Север».

«Противник неделю назад перебросил на Белгородское направление подразделения тяжелых гексакоптеров "Баба-яга" (...) На нашем направлении раньше их было меньше, сейчас применение "Баба-яга" увеличилось в несколько раз», — рассказали военные.

Утром 7 апреля сообщалось о стремительном изменении линии боевого соприкосновения в Белгородской области. По информации военкора Семена Пегова, несмотря на сообщения о зачистке Демидовки, которые начали поступать вечером 6 апреля, населенный пункт находится в серой зоне. ВСУ тем временем продолжают наращивать группировку у Краснояружского района Белгородской области.

