Российские рыбаки поймали необычную горбатую рыбу

Рыбаки поймали в Астраханской области горбатую рыбу

Рыбаки поймали в Астраханской области необычную рыбу с горбом. Фотография появилась в сообществе «Астраханская охота и рыбалка» во «ВКонтакте».

В описании к снимку говорится, что это черный сазан. Комментаторы отметили, что таких рыб в простонародье называют горбыльком. Некоторые отметили сходство сазана с карпом.

Ранее сообщалось, что усыпанная селедкой дачная дорога в Корсаковском районе Сахалинской области привлекла внимание местных жителей и попала на видео. Инцидент произошел 22 апреля в селе Нечаевка. Рыбы на дороге было настолько много, что автомобили не могли двигаться дальше и лишь застревали. Большое количество селедки оставили рыбаки, работающие недалеко от села.