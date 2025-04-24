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13:57, 24 апреля 2025Моя страна

Российские рыбаки поймали необычную горбатую рыбу

Рыбаки поймали в Астраханской области горбатую рыбу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Рыбаки поймали в Астраханской области необычную рыбу с горбом. Фотография появилась в сообществе «Астраханская охота и рыбалка» во «ВКонтакте».

В описании к снимку говорится, что это черный сазан. Комментаторы отметили, что таких рыб в простонародье называют горбыльком. Некоторые отметили сходство сазана с карпом.

Ранее сообщалось, что усыпанная селедкой дачная дорога в Корсаковском районе Сахалинской области привлекла внимание местных жителей и попала на видео. Инцидент произошел 22 апреля в селе Нечаевка. Рыбы на дороге было настолько много, что автомобили не могли двигаться дальше и лишь застревали. Большое количество селедки оставили рыбаки, работающие недалеко от села.

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