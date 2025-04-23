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15:40, 23 апреля 2025Моя страна

Россияне засняли на видео «селедочную дорогу» на Сахалине

Россияне засняли на видео селедочную дорогу в селе Нечаевка на Сахалине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Усыпанная селедкой дачная дорога в Корсаковском районе Сахалинской области привлекла внимание местных жителей и попала на видео. Запись публикует «Точка отсчета» от телеканала АСТВ.

Инцидент произошел 22 апреля в селе Нечаевка. Рыбы на дороге было настолько много, что автомобили не могли двигаться дальше и лишь застревали. Все это показано и на видео, снятое местными жителями. В ночи там расчищают проезд, после чего большая машина пытается выехать из селедки, но встает и застревает в этом «фарше».

«Центральная улица стала раем для медведей и благовония», — указал очевидец, запечатлевший инцидент. Он же поиронизировал, сказав, что рыба на дороге — это плитка, уложенная в уникальном «сахалинском стиле».

По данным АСТВ, большое количество селедки оставили рыбаки, работающие недалеко от села. «Те повадились ездить по дачной дороге, с чем люди борются уже давно», — утверждается в сообщении.

В начале апреля в Сахалинской области сивучу, которого еще называют морским львом, очень захотелось есть, из-за чего он нагло залез к рыбакам. Ужин беспардонного гостя попал на видео.

Ранее было исследовано труднодоступное озеро Авотя в горах Камчатки. Там же учеными была найдена уникальная рыба — карликовый голец-мальма. Такие древние обитатели водоема остаются в изоляции со времен окончания ледникового периода и обладают особыми характеристиками.

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