Российские таможенники изъяли детские игрушки с наркотиками у пассажирки из Литвы

В Псковской области таможенники обнаружили игрушки с наркотиками

В Псковской области таможенники обнаружили игрушки с наркотиками у пассажирки из Литвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере») УК РФ.

По данным ведомства, на таможенном пункте пропуска Убылинка при сканировании багажа 43-летней женщины сотрудниками службы были выявлены игрушки, детская кукла и обезьянка, в которых обнаружены пакеты с порошком общим весом около 600 граммов. Багаж также проверила служебная собака, которая обучена на поиск наркотических веществ.

Проведенная экспертиза подтвердила, что внутри находился синтетический наркотик метадон. Женщина имеет двойное гражданство России и Украины. Она заявила, что должна была это передать незнакомому человеку в пункте назначения.

В ходе разыскных мероприятий был установлен 49-летний организатор преступной схемы из Донецка, его задержали с поличным. При проведении обыска у него дома были обнаружены весы и материалы для упаковки наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево таможенники пресекли контрабанду наркотиков из Турции.