Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ехавших на ротацию на турецком бронетранспортере (БТР) Kirpi. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Страшнее Эдды».
«Мины, установленные стальными пехотинцами, сработали как надо, и вражеский бронетранспортер, словно по сигналу сотрудника ДПС, принял вправо и остановился. Следующую композицию для наших непрошеных гостей исполнили дроноводы-сбросники», — говорится в публикации.
Отмечается, что украинские бойцы были переброшены к населенному пункту Новое, чтобы помешать продвижению российских войск.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил России на краснолиманском направлении. По его словам, российские войска достигли очень высокого темпа наступления на этом участке фронта.