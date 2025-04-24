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13:40, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили группу бойцов ВСУ на турецком бронетранспортере

Опубликованы кадры уничтожения группы бойцов ВСУ на турецком БТР Kirpi
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), ехавших на ротацию на турецком бронетранспортере (БТР) Kirpi. Кадры атаки опубликовал Telegram-канал «Страшнее Эдды».

«Мины, установленные стальными пехотинцами, сработали как надо, и вражеский бронетранспортер, словно по сигналу сотрудника ДПС, принял вправо и остановился. Следующую композицию для наших непрошеных гостей исполнили дроноводы-сбросники», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские бойцы были переброшены к населенному пункту Новое, чтобы помешать продвижению российских войск.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении Вооруженных сил России на краснолиманском направлении. По его словам, российские войска достигли очень высокого темпа наступления на этом участке фронта.

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