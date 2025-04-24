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14:04, 24 апреля 2025Россия

Российский подросток избил сверстника за выложенное в сеть видео с извинениями на коленях

В Первоуральске подросток избил сверстника за выложенное в сеть видео
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Первоуральске подросток избил сверстника за выложенное в сеть видео, где тот извинялся перед ним на коленях. Ролик опубликовал Ural Mash в своем Telegram.

По данным канала, конфликт между школьниками длится давно. Сначала один из них якобы оскорбил родителей другого, после чего ему пришлось на коленях извиняться на камеру. Когда это видео попало в сеть и разошлось по всей школе, снятый в ролике подросток решил избить снимавшего его сверстника.

На опубликованных кадрах видно, как школьник бьет оппонента кулаками по голове, после чего валит на пол и с силой наносит удар ногой. Происходящее, судя по всему, сняли в коридорах образовательного учреждения. Mash уточняет, что после драки с подростками провели профилактическую беседу.

Ранее в школе Москвы сверстники избили ученика до судорог и потери сознания из-за внешнего вида. Ребенок попал в реанимацию.

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