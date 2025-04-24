Российский подросток попросил прохожего купить ему спиртное и поплатился

В Сочи подросток попросил прохожего купить ему спиртное и поплатился

В Сочи подросток попросил прохожего купить ему спиртное в магазине и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным российского издания, юноша вместе с другом употребили алкогольные напитки на улице Навагинской. Одному из старшеклассников резко стало плохо. Очевидцы нашли его на скамейке и вызвали бригаду скорой помощи.

Спасти школьника не удалось. Его товарища в тяжелом состоянии увезли в больницу. Причину отравления несовершеннолетних пока установить не удалось.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге четыре подростка взяли таблетки у незнакомца на Балтийском вокзале и оказались в больнице. Врачи выявили у всех старшеклассников отравление лекарственными противосудорожными препаратами и алкоголем.