Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 24 апреля 2025Россия

Российский подросток попросил прохожего купить ему спиртное и поплатился

В Сочи подросток попросил прохожего купить ему спиртное и поплатился
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Сочи подросток попросил прохожего купить ему спиртное в магазине и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По данным российского издания, юноша вместе с другом употребили алкогольные напитки на улице Навагинской. Одному из старшеклассников резко стало плохо. Очевидцы нашли его на скамейке и вызвали бригаду скорой помощи.

Спасти школьника не удалось. Его товарища в тяжелом состоянии увезли в больницу. Причину отравления несовершеннолетних пока установить не удалось.

Сотрудники полиции начали проводить проверку.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге четыре подростка взяли таблетки у незнакомца на Балтийском вокзале и оказались в больнице. Врачи выявили у всех старшеклассников отравление лекарственными противосудорожными препаратами и алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли комбинированный ракетный удар по объектам Украины

    Выстреливший в россиянку из-за шумной компании мужчина попал на видео

    Закупка услуг по ремонту трамвайных путей закончилась возбуждением уголовного дела

    Невестка Виктории Бекхэм поделилась откровенным фото из душа

    Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

    Житель Подмосковья забил молотком мать из-за денег и попал в колонию

    Олимпийский чемпион раскритиковал норвежских спортсменов с терапевтическими исключениями

    В США назвали победителя битвы танков Challenger 3 и Т-14 «Армата»

    Россиянин побывал на пляже в Испании и рассказал о «любвеобильных мигрантах»

    Лукашенко захотел объявить амнистию в связи с 80-летием Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости