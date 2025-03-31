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10:29, 31 марта 2025Россия

Российские подростки взяли таблетки у незнакомца на вокзале и оказались в больнице

В Петербурге подростки взяли таблетки у незнакомца и оказались в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге четыре подростка взяли таблетки у незнакомца на Балтийском вокзале и оказались в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, двое несовершеннолетних после госпитализации находятся в реанимации. И еще двое подростков сейчас в больнице на капельницах.

Обращения в полицию и скорую начали поступать накануне вечером. Прибывшие службы обнаружили двоих юношей и двух девушек от 15 до 18 лет в измененном состоянии. У всех старшеклассников выявили отравление лекарственными противосудорожными препаратами и алкоголем. Двоих подростков отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести, двоих в тяжелом.

Пострадавшие школьники поведали, что блистер с таблетками им якобы отдал неизвестный у Балтийского вокзала, лекарство они приняли для «получения кайфа». После употребления препарата двоим стало плохо, еще двое попытались уйти домой, но спустя некоторое время пожаловались на недомогание.

Сотрудники полиции начали проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками, которые появились у нее после визита совершеннолетнего друга.

ЖЗЛ
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