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09:08, 24 апреля 2025Россия

Российский врач отказалась приезжать к двухлетнему ребенку с температурой

В Новосибирске врач-педиатр отказалась приезжать к ребенку с температурой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Новосибирске врач-педиатр отказалась приезжать к двухлетнему ребенку с температурой. Об этом стало известно KP.RU.

Жительница российского города пояснила, что у ее сына поднялась температура. Мать решила обратиться к медикам. Педиатр заявила женщине, что никуда не поедет и перенесет прием.

Горожанка утверждает, что специалист бросила трубку, не поинтересовавшись симптомами и не дав никаких рекомендаций. Мать стала лечить мальчика самостоятельно, но спустя день она снова вызвала специалиста, который помог.

Ранее сообщалось, что роженице в Краснодарском крае отказались делать кесарево сечение из-за больной руки врача.

Спасти жизнь малышу тогда не удалось. После случившегося россиянка вместе с супругом обратились к следователям с просьбой организовать проверку. Результаты проведенной экспертизы доказали, что ребенка не стало по вине врачей.

ЖЗЛ
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