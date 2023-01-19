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11:15, 19 января 2023Россия

Российской роженице отказались делать кесарево сечение из-за больной руки врача

Kub Mash: роженице на Кубани отказались делать кесарево сечение из-за больной руки врача

Фото: Shutterstock

Жительнице Кубани отказались делать необходимое по показаниям кесарево сечение из-за больной руки врача, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в Абинске. Женщину доставили в центральную районную больницу после того, как у нее начались схватки. Беременность россиянки протекала легко, но роды оказались сложными — в процессе появился риск развития гипоксии у младенца. По словам пациентки, вместо работы врачи отделения постоянно выходили на перекур.

«Родила мертвого ребенка. В связи с чем я считаю, что врачи должны были сделать кесарево сечение, так как ребенок умер от внутриутробной асфиксии, кислорода не хватало», — поделился муж роженицы.

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После случившегося супруги обратились в Следственный комитет (СК) России. Результаты проведенной экспертизы доказали, что ребенок родился мертвым из-за не предоставленной вовремя помощи. В процессе судебного заседания лечащий врач пострадавшей заявила, что не сделала операцию из-за травмы руки. Вместе с заведующим отделением она проходит по уголовному и гражданскому делу, в качестве возмещения морального ущерба с подозреваемых требуют 25 миллионов рублей.

Ранее жительница Самарской области обвинила врачей местного роддома в смерти ребенка во время родов. По словам женщины, медики отказали ей в кесаревом сечении со словами «все рожают, и ты родишь».

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Варвара Родикова
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