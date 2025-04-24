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16:34, 24 апреля 2025Силовые структуры

Российского подростка отправили в колонию за кражу денег из дома участника СВО

В Удмуртии подростка отправили в колонию за кражу денег из дома участника СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Удмуртии подростка отправили в колонию за кражу денег из дома участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 158 («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, в январе этого года несовершеннолетний, зная о наличии у военнослужащего, который принимал участие в СВО, крупной суммы денег, воспользовался отсутствием людей дома, незаконно проник в жилище и похитил 675 тысяч рублей. На эти деньги он приобрел два автомобиля марки ВАЗ, жидкости для электронных испарителей, колонку, серебряную цепочку и деньги в игре на сумму 150 тысяч рублей.

Суд приговорил его к лишению свободы сроком на один год и три месяца, но на основании ст. 92 («Освобождение от наказания несовершеннолетних») УК РФ помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им 18-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что мужчина встречался с россиянками с сайта знакомств и угонял их автомобили.

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