Рубио анонсировал новые встречи по урегулированию конфликта на Украине

Рубио: В ближайшие выходные будут встречи по урегулированию конфликта на Украине

В ближайшие выходные пройдут «новые хорошие встречи» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи. Вчера состоялась хорошая встреча. В выходные будут еще хорошие встречи. Мы показали им финишную черту. Нам нужно, чтобы они оба согласились», — сказал Рубио.

Он отметил, что Россия и Украина должны согласиться с необходимостью завершения конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».