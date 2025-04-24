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07:57, 24 апреля 2025Силовые структуры

С главы корпорации развития Курской области захотели взыскать 4,1 миллиарда рублей

В Курской области ФССП взыщет 4,1 миллиарда рублей с главы корпорации развития
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В отношении бывшего гендиректора Корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина захотели взыскать 4,1 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на материалы федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Владимир Лукин, его заместители и ряд коммерсантов присвоили деньги на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта. Имущество Лукина арестовано.

16 апреля правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вместе с его заместителем Алексеем Дедовым. Чиновники арестованы по подозрению в хищении миллиарда рублей, вину признавать оба отказались.

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