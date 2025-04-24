ЮАР предрекли репутационный ущерб из-за визита Зеленского

Политолог Фури: Визит Зеленского угрожает репутации ЮАР как нейтральной страны

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) ставит под угрозу ее репутацию как нейтрального государства. Об этом заявил южноафриканский политический аналитик Ренева Фури, чьи слова приводит РИА Новости.

«Хотя официально это преподносится как продолжение мирной миссии стран Африки [по Украине], идея принять Зеленского у себя рискует поставить ЮАР в один ряд с западными державами, которые обвиняют в затягивании конфликта», — сказал политолог.

Эксперт также отметил, что считает западные страны, в частности Великобританию и некоторые государства Европейского союза (ЕС), более заинтересованными в продолжении украинского конфликта, нежели его окончании. По его словам, их правительства руководствуются прежде всего мотивами заработка на оборонных контрактах.

Ранее стало известно о визите Зеленского в ЮАР. Украинский лидер анонсировал встречи с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки.