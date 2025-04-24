Зеленский улетел с женой в Африку

Зеленский прилетел с супругой в ЮАР для встречи с Рамафосой

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с супругой Еленой Зеленской в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Готовимся к важным встречам в ЮАР с президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки», — написал украинский лидер.

Политик добавил, что Киев работает над вовлечением стран G20 в дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил уверенность, что стороны укрепят культурные и образовательные связи.

Ранее стало известно, что Зеленский перенес поездку в ЮАР. Визит украинского лидера должен был состояться 10 апреля.