Шойгу высказался о применении Россией ядерного оружия

Секретарь СБ Шойгу: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие

Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада. Об этом высказался секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, аналогичные действия Россия может предпринять и в случае агрессии против другого члена Союзного государства, Белоруссии.

Секретарь Совбеза добавил, что согласно внутренним документам Россия вправе использовать ядерное оружие даже в случае агрессии с использованием иностранными государствами обычного вооружения.

Ранее Шойгу допустил возобновление Россией ядерных испытаний при одном условии.