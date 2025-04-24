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09:18, 24 апреля 2025Россия

Шойгу высказался о применении Россией ядерного оружия

Секретарь СБ Шойгу: Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада. Об этом высказался секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, аналогичные действия Россия может предпринять и в случае агрессии против другого члена Союзного государства, Белоруссии.

Секретарь Совбеза добавил, что согласно внутренним документам Россия вправе использовать ядерное оружие даже в случае агрессии с использованием иностранными государствами обычного вооружения.

Ранее Шойгу допустил возобновление Россией ядерных испытаний при одном условии.

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