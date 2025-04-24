Шойгу допустил возобновление Россией ядерных испытаний при одном условии

Шойгу: Россия может возобновить ядерные испытания в ответ на действия США

Россия может возобновить проведение ядерных испытаний в ответ на аналогичные действия США. Это допустил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«В настоящее время у них [США] истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов, полным ходом идет разработка новых типов вооружений. И это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний», — считает политик.

По его словам, Россия может последовать примеру США в качестве ответного шага. Москва к проведению таких работ готова, заверил Шойгу. Он напомнил, что в России за последние годы разработали и приняли целый комплекс современных видов оружия, в том числе стратегического.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В МИД России впоследствии указывали, что возобновление испытаний ядерного оружия возможно, но лишь как ответная мера на аналогичные действия Вашингтона