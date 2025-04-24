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15:41, 24 апреля 2025Силовые структуры

СК сообщил о ликвидации участника террористического сообщества в российском городе

В Дербенте ликвидирован участник террористического сообщества из Дагестана
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе задержали четверых членов террористического сообщества

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Дербенте при задержании правоохранители ликвидировали участника террористического сообщества из Дагестана, оказавшего сопротивление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 22 апреля правоохранители задержали пятерых местных жителей, которые объединились в устойчивую группу для занятия террористической деятельностью и нападения и подрыва отдела полиции, расположенного в Дербенте. Они собирались изготовить взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление. В результате силовики нейтрализовали одного из них.

Ранее сообщалось, что в отношении остальных четверых участников террористического сообщества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и руководство им»), части 3 статьи 30, части 3 статьи 223.1 УК РФ («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») и части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»). Следователи направили в суд ходатайство об их аресте.

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