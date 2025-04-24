Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:54, 24 апреля 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали четверых членов террористического сообщества

В Дагестане задержали четверых членов террористического сообщества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Дагестане задержали четверых членов террористического сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.4 («Создание террористического сообщества и руководство им»), 30, 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») и 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ.

По данным следствия, пять жителей республики объединились в группу с целью вооруженного нападения и подрыва отдела полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые для изготовления взрывчатки компоненты.

22 апреля этого года в ходе оперативных мероприятий один участник террористического сообщества был нейтрализован, четверо задержаны. Следователи направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела о теракте в Самаре внесли в список террористов и экстремистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

    В российском регионе депутаты повысили себе пенсии

    Объем переводов через СБП вырос вдвое

    Украина поблагодарила Всемирный банк за 51 миллиард долларов

    В разведке России назвали варианты судьбы Зеленского

    Найдено первое подтверждение боев гладиаторов с хищниками

    Автогигант заявил об убытке в несколько миллиардов долларов

    Путин заявил о резком росте госрасходов

    В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

    В МИД прокомментировали высылку сотрудника спецслужбы Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости