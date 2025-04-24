В российском регионе задержали четверых членов террористического сообщества

В Дагестане задержали четверых членов террористического сообщества

В Дагестане задержали четверых членов террористического сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.4 («Создание террористического сообщества и руководство им»), 30, 223.1 («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») и 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ.

По данным следствия, пять жителей республики объединились в группу с целью вооруженного нападения и подрыва отдела полиции в Дербенте. Для этого они приобрели необходимые для изготовления взрывчатки компоненты.

22 апреля этого года в ходе оперативных мероприятий один участник террористического сообщества был нейтрализован, четверо задержаны. Следователи направили ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Ранее сообщалось, что фигурантов дела о теракте в Самаре внесли в список террористов и экстремистов.