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10:55, 23 апреля 2025Силовые структуры

Фигурантов дела о теракте в Самаре внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в Самаре
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Фигурантов дела о теракте у здания правительства Самарской области Сергея и Михаила Семакиных внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

27 февраля сообщалось, что неизвестный бросил гранату в здание регионального правительства. По горячим следам были задержаны двое мужчин — отец и сын. Их заподозрили в причастности к взрыву.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

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