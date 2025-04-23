Фигурантов дела о теракте в Самаре внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в Самаре

Фигурантов дела о теракте у здания правительства Самарской области Сергея и Михаила Семакиных внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

27 февраля сообщалось, что неизвестный бросил гранату в здание регионального правительства. По горячим следам были задержаны двое мужчин — отец и сын. Их заподозрили в причастности к взрыву.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

