Солдаты ВСУ забрали машину жителя Курской области и расправились с ее владельцем

В Курской области бойцы ВСУ забрали машину и расправились с ее владельцем

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) забрали машину жителя Курской области и расправились с ее владельцем. Об этом следователям рассказал сын мужчины, пишет RT.

По его словам, украинские бойцы угрожали сжечь все имущество, если мужчина не отдаст ключи от автомобиля. Получив желаемое, они решили не оставлять россиянина в живых.

Мужчину без признаков жизни нашли в доме. «Во дворе следов взрывов нет. То есть, скорее всего, это из стрелкового оружия стрельнули через окно», — рассказал сын россиянина.

Как уточнили в Следственном ккомитете, по статьям о теракте и мародерстве возбудили уголовные дела.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ расправились с мирным жителем в селе под Суджей, после чего отдали его на съедение свиньям.