Бойцы ВСУ расправились с мужчиной под Суджей и отдали его тело свиньям

ТАСС: Бойцы ВСУ расправились с мужчиной под Суджей и отдали его тело свиньям

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в начале вторжения в Курскую область расправились с мирным жителем в селе Бондаревка под Суджей, после чего отдали его тело свиньям. Об этом сообщила жительница населенного пункта Надежда Алексеевна, ее слова передает ТАСС.

По ее словам, после того, как украинские военные расправились с мужчиной, они привезли его тело к нему во двор, где жили свиньи. «А они [свиньи] почти обглодали труп. Но мы взяли хоть кости похоронили на огороде. Такая жестокость, такая смерть», — вспоминает женщина.

Она добавила, что в Бондаревке во время оккупации не выжили 84-летняя женщина и 60-летний мужчина. Пенсионера жители похоронили на его огороде, так как бойцы ВСУ отказались помочь местным жителям с похоронами на кладбище.

Ранее пережившие оккупацию жители Суджи назвали причины расправ ВСУ над мирными. По их словам, это могло произойти из-за неосторожного слова, брошенного в их адрес. С одним мужчиной украинские военные расправились в разграбленном магазине, куда тот зашел в поисках продуктов. Жители рассказали, что особенно осторожно мирным стоило вести себя с наемниками ВСУ.