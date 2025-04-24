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12:48, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Сообщение о презентации книги главы Дагестана оказалось фейком

Сообщение о презентации новой книги главы Дагестана Меликова оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Махачкалы в среду, 23 апреля, заметили в городе листовки, анонсирующие презентацию книги главы республики Сергея Меликова «Мой личный фронт». Данная информация не нашла реального подтверждения и оказалась фейком.

В объявлениях утверждалось, что мероприятие состоится в полдень в пятницу, 25 апреля, в актовом зале Дома правительства на площади Ленина. Также был продемонстрирован снимок обложки издания — на нем запечатлен Меликов и неизвестная женщина в никабе. Кроме того, указано, что книга была выпущена издательством «АСТ».

Однако данная информация не соответствует действительности, о чем сообщил официальный Telegram-канал администрации главы Дагестана. «Уверены, что дагестанцы уже научились распознавать подобные проявления гибридной войны, но все же предупреждаем: если Сергей Алимович решит написать книгу, то население узнает об этом из официальных источников», — заверили в пресс-службе и порекомендовали жителям доверять лишь проверенным источникам информации. Меликов также разместил аналогичный пост в своем Telegram-канале.

Кроме того, на официальном сайте издательства «АСТ» отсутствует какая-либо информация о готовящейся к выходу книге. В свою очередь авторы Telegram-канала «Дагестан по фактам», позиционирующего себя как площадку по опровержению фейков в регионе, отметили, что снимок, использованный на листовках, сгенерирован нейросетью и не является реальной фотографией главы республики.

Утверждения о том, что Меликов написал книгу, не получили распространения в СМИ, в то время как опровержение данных сведений опубликовали многие издания. В их числе «Портал Северного Кавказа», RT, «Дагестанская правда», «МК — Дагестан», «АиФ — Дагестан», «Молодежь Дагестана».

В Махачкале появились объявления о презентации книги главы региона Сергея Меликова «Мой личный фронт». Данная информация оказалась фейком, о чем сообщили в пресс-службе местной администрации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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