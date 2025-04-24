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17:09, 24 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева назвала требующие немедленного обращения к врачу симптомы у женщин старше 60 лет

Малышева: Боль в костях у женщин может говорить о дефиците половых гормонов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислила симптомы у пожилых женщин, которые требуют немедленного обращения к доктору. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиянок старше 60 лет внимательно следить за любыми изменениями, связанными со здоровьем. В числе симптомов, при которых нужно срочно обращаться к врачу, она назвала боль в костях, нарушение осанки, уменьшение роста и частые переломы костей. Кроме того, опасения должно вызвать внезапное повышение артериального давления, а также уровня холестерина и сахара.

Телеведущая объяснила, что эти признаки могут говорить о дефиците женских половых гормонов. По ее словам, после осмотра и анализов врач назначит необходимое лечение.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала неожиданную причину депрессии и обратилась к россиянам с одной просьбой. Она рассказала, что слабость и нежелание работать, которые принимают за признаки депрессии, могут быть вызваны проблемами с дефицитом одного элемента в организме.

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