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19:45, 24 апреля 2025Путешествия

Стюардесса назвала вызывающий осуждение напиток в заказе пассажиров самолета

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Freepik

Стюардесса американской авиакомпании, прославившаяся в соцсетях, назвала напиток в заказе пассажиров, который вызывает осуждение бортпроводников. Своим мнением она поделилась в TikTok-аккаунте, на ее видео обратило внимание издание Daily Mail.

Девушка по имени Лианна Кой рассказала, что считает странным, когда путешественники заказывают на борту самолета кофе без кофеина. «Я могу понять пилотов или пассажиров, которым нужен кофе в полете, чтобы взбодриться, потому что они могут чувствовать себя уставшими. Но кофе без кофеина!? Серьезно?» — возмутилась член экипажа.

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При этом она добавила, что многие пассажиры сильно удивляются, когда стюардессы говорят им, что на борту нет декафа и есть только обычный кофе. «Неужели вы готовы пить это просто ради самого вкуса?» — поинтересовалась девушка у подписчиков.

В комментариях юзеры начали спорить с Кой. «Ну да, я пью кофе и что такого?», «Я рад, что вас не волнует, что взрослые люди заказывают яблочный сок. Ну, типа... это же просто сок!» — саркастично шутили они.

Однако один из пользователей заверил, что лучше и вовсе не пить кофе в самолете. «Я проработал в авиации более 30 лет. У нас есть техники, которые ремонтируют кофеварки. Я бы никогда не заказывал кофе. Эти кофеварки отвратительны. Их чистят только тогда, когда они ломаются», — отметил он.

В апреле российская стюардесса, работающая в Emirates, назвала высокомерие и невоспитанность самыми раздражающими чертами пассажиров. Она отметила, что может примириться с многими вещами, но когда человек ставит себя выше других, — это неприемлемо.

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