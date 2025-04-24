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15:15, 24 апреля 2025Мир

СВР раскрыла кампанию Европы по подрыву мирной инициативы Трампа

СВР: Европа пытается подорвать мирную инициативу Трампа с помощью фабрикаций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европы пытаются подорвать мирную инициативу президента США Дональда Трампа с помощью заказных фабрикаций. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«По поступающей в СВР информации, новоявленные европейские разжигатели войны развертывают кампанию по подрыву миротворческих усилий президента Трампа», — сообщили в пресс-службе.

По данным разведки, спецслужбы Франции и Великобритании привлекают «сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи» из СМИ и политических организаций. По заказу они фабрикуют обвинения против Трампа в якобы связях с Россией. В СВР отметили, что наибольший интерес Лондон и Париж проявляют к данным о проектах американских организаций с российскими компаниями «Газпром», «Роснефть», госкорпорациями «Ростех» и «Росатом».

Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом, по итогам которого была анонсирована их встреча в будущем.

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