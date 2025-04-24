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12:27, 24 апреля 2025Силовые структуры

Глава Службы внешней разведки России заявил о возможной встрече с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин допустил встречу с директором ЦРУ Рэтклиффом
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, по итогам которого была анонсировала их встреча в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

Нарышкин отметил, что у него был очень конструктивный разговор с американским коллегой, после чего допустил возможность их личной встречи в перспективе.

В марте СВР сообщила, что руководители спецслужб двух государств договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами.

Двусторонние отношения активизировались с приходом к власти в США Дональда Трампа.

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