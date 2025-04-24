Глава Службы внешней разведки России заявил о возможной встрече с директором ЦРУ

Глава СВР Нарышкин допустил встречу с директором ЦРУ Рэтклиффом

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, по итогам которого была анонсировала их встреча в будущем. Об этом сообщает ТАСС.

Нарышкин отметил, что у него был очень конструктивный разговор с американским коллегой, после чего допустил возможность их личной встречи в перспективе.

В марте СВР сообщила, что руководители спецслужб двух государств договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами.

Двусторонние отношения активизировались с приходом к власти в США Дональда Трампа.