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09:46, 12 марта 2025Силовые структуры

Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах для снижения конфронтации
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Джон Рэтклифф договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро российского ведомства.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 11 марта, руководители спецслужб обсудили сотрудничество по общим интересам.

Ранее в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что делегации России и США на переговорах обсудили ситуацию в Персидском заливе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

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