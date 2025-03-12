Российская и американская спецслужбы возобновили взаимодействие

СВР и ЦРУ договорились о регулярных контактах для снижения конфронтации

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ США Джон Рэтклифф договорились о регулярных контактах для обеспечения международной безопасности и снижения конфронтации между странами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро российского ведомства.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося 11 марта, руководители спецслужб обсудили сотрудничество по общим интересам.

Ранее в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что делегации России и США на переговорах обсудили ситуацию в Персидском заливе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.