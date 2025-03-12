Лавров раскрыл одну спорную тему на переговорах с США

Лавров: Россия и США обсудили план действий по иранской ядерной программе

Делегации России и США на переговорах обсудили ситуацию в Персидском заливе, а также Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Спорную тему раскрыл глава МИД России Сергей Лавров в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Мы выступаем за возобновление формата, который предусматривался первоначальной сделкой, одобренной Советом Безопасности ООН и Ираном. Будем смотреть, как все пойдет», — отметил министр.

При этом дипломат выразил беспокойство по поводу того, что американцы хотели бы, чтобы эта новая сделка сопровождалась политическими условиями, согласно которым Иран обязуется проходить проверки, подтверждающие, что он не поддерживает группировки в Ираке, Ливане и Сирии. По его словам, такой вариант вряд ли сработает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации затрагивали на переговорах в Эр-Рияде вопрос Ирана и его ядерной программы, но не очень детально. Он заявил, что деталей не было, так же как и конкретных инициатив.