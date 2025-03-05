В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

Песков: Россия и США затрагивали тему Ирана на переговорах в Эр-Рияде

Российская и американская делегации затрагивали на переговорах в Эр-Рияде вопрос Ирана и его ядерной программы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тема Ирана затрагивалась делегациями двух стран в Эр-Рияде, но не очень детально. Опять же, я повторю: деталей не было, как и конкретных инициатив», — отметил представитель Кремля.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что представители России и США во время переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, Путин согласился принять предложение Трампа.