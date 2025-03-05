Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:41, 5 марта 2025Мир

В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

Песков: Россия и США затрагивали тему Ирана на переговорах в Эр-Рияде
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российская и американская делегации затрагивали на переговорах в Эр-Рияде вопрос Ирана и его ядерной программы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Тема Ирана затрагивалась делегациями двух стран в Эр-Рияде, но не очень детально. Опять же, я повторю: деталей не было, как и конкретных инициатив», — отметил представитель Кремля.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что представители России и США во время переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана.

4 марта агентство Bloomberg сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, Путин согласился принять предложение Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому — после «важного письма». О чем там написано и что это значит?

      Александр Емельяненко рассказал об отнявшихся ногах

      Стало известно местонахождение более тысячи тонн металла из дела генерала Попова

      Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много»

      Макрон решил обратиться к французам на фоне мировых проблем

      Лоза отказался поддерживать Буйнова после ДТП с пенсионеркой

      Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

      Названы цены новых iPad в России

      На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

      Крупный российский ретейлер решил изменить цены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше