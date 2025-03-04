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19:41, 4 марта 2025Мир

Помощник Путина рассказал о новых переговорах с США

Ушаков: Россия и США договорились провести отдельные переговоры по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российские и американские представители во время переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана. Об сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, а также договорились провести отдельные переговоры по этому вопросу», — заявил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп попросил Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, российский лидер согласился принять предложение главы Белого дома.

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