Помощник Путина рассказал о новых переговорах с США

Ушаков: Россия и США договорились провести отдельные переговоры по Ирану

Российские и американские представители во время переговоров в Эр-Рияде договорились провести отдельную встречу по ситуации вокруг Ирана. Об сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Мы обсуждали ситуацию вокруг Ирана, а также договорились провести отдельные переговоры по этому вопросу», — заявил представитель Кремля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп попросил Путина выступить посредником на возможных переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. По данным источников, российский лидер согласился принять предложение главы Белого дома.