Тегеран выразил готовность к диалогу с Европой

Глава МИД Ирана Аракчи: Я предлагаю дипломатию Парижу, Берлину и Лондону

Тегеран выразил готовность к возобновлению контактов с Германией, Францией и Великобританией по обсуждению иранской ядерной программы. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X.

«Я вновь предлагаю дипломатию. После моих недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и посетить Париж, Берлин и Лондон», — написал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что прежние инициативы Ирана по сближению с Европой, как правило, не встречали взаимности.

17 апреля Аракчи встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы продвижения двусторонних отношений, регионального сотрудничества и взаимодействия на международной арене.