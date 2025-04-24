Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 24 апреля 2025Мир

Тегеран выразил готовность к диалогу с Европой

Глава МИД Ирана Аракчи: Я предлагаю дипломатию Парижу, Берлину и Лондону
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Тегеран выразил готовность к возобновлению контактов с Германией, Францией и Великобританией по обсуждению иранской ядерной программы. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в социальной сети X.

«Я вновь предлагаю дипломатию. После моих недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и посетить Париж, Берлин и Лондон», — написал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что прежние инициативы Ирана по сближению с Европой, как правило, не встречали взаимности.

17 апреля Аракчи встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили вопросы продвижения двусторонних отношений, регионального сотрудничества и взаимодействия на международной арене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командующий 58-й армией Попов получил срок и лишен звания. Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием?

    Назван способ приготовить шашлык без вреда для здоровья

    Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию

    В России отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по Киеву

    В России предложили ввести праздник в честь котов

    Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК за изнасилование мобилизованных

    Риск распространения холеры в России после завоза из Индии оценили

    Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

    Зеленский уволил главу Херсонской ВГА

    В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости