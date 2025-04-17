Путин встретился с министром иностранных дел Ирана

Песков: Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Ирана Аббаса Арагчи

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отмечается, что на повестку дня вынесены вопросы продвижения двусторонних отношений, регионального сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Не исключено, что стороны также обсудят ход переговоров Ирана и США по вопросу иранской ядерной программы.

Непрямые переговоры между Ираном и Соединенными Штатами состоялись 12 апреля в Омане. Иранская сторона была представлена главой МИД Аббасом Арагчи, а американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва приветствует прошедшие переговоры, но будет оценивать их по результатам, которых удастся достичь.

