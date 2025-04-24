Телеведущий задал вопрос гостье про секс в браке и смутил ее

Ведущий шоу «Этим утром» (This Morning) Энди Питерс задал в прямом эфире вопрос главному редактору издания Evie, посвященного женственности, Бриттани Хьюгубум про секс в браке и смутил ее. На это обратило внимание издание The Sun.

«Некоторые статьи утверждают, что обязанность женщины — развлекать своего мужа. Ты действительно так считаешь?» — спросил Питерс. В ответ на это Хьюгубум смутилась, прикрыла лицо рукой, а затем попросила телеведущего уточнить, что он конкретно имел в виду. Питерс пояснил, что говорит о развлечениях в спальне.

Этот момент вызвал неловкость в студии, и соведущая Питерса Джози Гибсон попыталась разрядить обстановку и предложила им обоим станцевать.

Ранее Питерс удивил Гибсон комментарием о ее внешности. В ответ на шутку Гибсон о том, что у нее стирается макияж от пара, Питерс заявил, что для этого потребуется гораздо больше пара.

