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19:55, 24 апреля 2025Мир

Трамп предсказал реакцию Путина на его призыв

Трамп считает, что Путин прислушается к его словам про удары по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leah Millis / Shutterstock / Fotodom  

Президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, когда Трамп вошел в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере, журналист спросил, считает ли он, что Путин прислушается к его словам про удары по территории Украины.

«Считаю, что да», — ответил глава Белого дома.

Ранее Трамп призвал российского лидера остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».

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