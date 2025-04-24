Трамп предсказал реакцию Путина на его призыв

Трамп считает, что Путин прислушается к его словам про удары по Украине

Президент России Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, когда Трамп вошел в Белый дом вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стоере, журналист спросил, считает ли он, что Путин прислушается к его словам про удары по территории Украины.

«Считаю, что да», — ответил глава Белого дома.

Ранее Трамп призвал российского лидера остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение. Американский президент заявил о своем недовольстве относительно ударов Российской армии по Украине и подчеркнул, что «это ненужно и не вовремя».