Трамп рассказал о дедлайне по конфликту на Украине

Трамп: У меня есть свой дедлайн по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что у него есть дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, однако предпочел не раскрывать его конкретные сроки. Слова американского лидера передает The Telegraph.

«У меня есть свой дедлайн», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, отметив, что только таким образом можно достичь мира и «спасти тысячи жизней».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, его терпение «уже на исходе».