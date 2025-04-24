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19:54, 24 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о дедлайне по конфликту на Украине

Трамп: У меня есть свой дедлайн по урегулированию конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что у него есть дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, однако предпочел не раскрывать его конкретные сроки. Слова американского лидера передает The Telegraph.

«У меня есть свой дедлайн», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы Москва и Киев сели за стол переговоров, отметив, что только таким образом можно достичь мира и «спасти тысячи жизней».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, его терпение «уже на исходе».

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