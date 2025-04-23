В Белом доме заявили о разочаровании Трампа из-за Украины

Белый дом: Трамп разочарован ходом переговоров по Украине, его терпение иссякает

Президент США Дональд Трампа разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает Reuters.

Она указала, что американский лидер хочет добиться мира, но для этого нужны усилия со стороны Москвы и Киева. «Его терпение на исходе. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир», — подчеркнула Ливитт.

Она также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в «неправильном направлении» в мирных переговорах.

Ранее вице-президент США Джой Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если его предложения не примут. Он отметил, что обе стороны конфликта должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из них в настоящее время контролирует.