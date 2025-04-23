Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

Вэнс грозит выйти из переговоров, если РФ отвергнет план США по Украине

Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если его предложения не примут. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, США разработали очень конкретный план для решения конфликта.

«Пришло время либо им сказать да, либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса», — подчеркнул он.

Вице-президент отметил, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которую каждая из сторон в настоящее время контролирует. Таким образом, странам следует провести некоторые «территориальные обмены», объяснил Вэнс.

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В то же время Вэнс отметил, что граница, возможно, и не станет той самой линией фронта, какой она является сейчас, однако чтобы прекратить конфликт, обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины». Он добавил, что в целом оптимистично настроен в отношении переговоров.

Кремль не расценивает слова Вэнса как ультиматум

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова вице-президента, заявил, что Москва не расценивает заявление Вэнса как ультиматум.

По его словам, США продолжают посреднические усилия, что приветствует Россия. «Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю», — ответил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Песков добавил, что вокруг урегулирования конфликта есть много нюансов, которые следует обговаривать. «Эта работа продолжается», — подчеркнул он.

Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД стран Европы по Украине, однако переговоры отложили.

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Ожидалось, что на встрече должно было обсуждаться мирное предложение США, которое предусматривает признание Вашингтоном присоединения Крыма Россией, однако накануне украинский лидер Владимир Зеленский отверг его.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио, как сообщила газета The New York Times, отказался посещать Лондон после заявления Зеленского об отказе признать Крым территорией России. Отмечалось, что одним из ключевых предложений Вашингтона является признание Киевом российского статуса полуострова.