В Кремле прокомментировали заявление США о выходе из переговоров по Украине

Песков: Москва не расценивает заявление Вэнса как ультиматум

Москва не расценивает заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса по Украине как ультиматум. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Ранее Песков отмечал, что Россия продолжает контакты с США по украинскому вопросу. Однако, по его словам, конкретики по новому визиту спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию пока нет.

23 апреля вице-президент Вэнс заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если их предложения не примут. Он добавил, что для прекращения конфликта обеим сторонам необходимо «сложить оружие, заморозить ситуацию и заняться реальным строительством лучшей России и лучшей Украины».