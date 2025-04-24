Троих подростков задержали за поджог мечети в российском городе

СК подозревает трех подростков в поджоге мечети в подмосковном Егорьевске

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков по подозрению в поджоге мечети в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в марте задержанные вступили в ряды движения National-Socializm/White Power (организация признана террористической и запрещена в России), после чего решили поджечь мечеть на улице Парижской коммуны. Она загорелась в ночь на 30 марта перед мусульманским праздником Ураза-Байрам. Огонь охватил крышу и второй этаж здания, пожар потушили, однако постройка получила серьезные повреждения.

20 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело против подростков по статье об участии в террористической организации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Мать одного из них служит в Государственной фельдъегерской службе инспектором и имеет звание подполковника.

22 апреля сообщалось, что в Самарской области неизвестный ночью поджег здание администрации Кошкинского района.