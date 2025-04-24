Участница телешоу пришла в студию топлес

Участница шоу «Этим утром» Бутчер показала в передаче шрамы от мастэктомии

На британское ток-шоу «Этим утром» (This Morning) пришла активистка Луиза Бернадетт Бутчер, которая победила рак молочных желез. Как сообщает издание The Mirror, она появилась в студии программы топлес.

Бутчер продемонстрировала в передаче шрамы после двойной мастэктомии — операции по удалению молочных желез. Участница телешоу добавила, что планирует пробежать Лондонский марафон топлес, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме рака груди.

«Многие смотрят на тебя иначе, с жалостью, а я этого не хотела. Я потеряла грудь — это было самым трудным. Но я решила показать силу, стойкость и решимость марафонца вместе с моими шрамами», — заявила Бутчер.

«Очень смелая и мужественная женщина», «Я потеряла грудь и даже после реконструкции это сильно влияет на восприятие своего тела. Ее отношение вдохновляет», — похвалили ее зрители телешоу.

Ранее Британский телеведущий Дермот О'Лири рассказал о борьбе с болезненной проблемой со здоровьем в эфире утреннего ток-шоу «Этим утром» (This Morning). По словам телеведущего, он страдал от сильных болей в области челюсти.