Украинскую «Баядера Груп» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

«Баядера Груп» попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в свой список террористов и экстремистов украинскую компанию «Баядера Груп». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ее внесли в список террористов и экстремистов Федеральной службы по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг). В список также попали связанные с ней организации ООО «Национальные алкогольные традиции», иностранные компании ООО «Баядера Холдинг» и «Фадел интернейшнл Инк.

Ранее Генеральная прокуратура направила иск в Великоустюгский районный суд с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более девяти миллиардов рублей. После начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Минюст внес организации Элтона Джона в список нежелательных в России.