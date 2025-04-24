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14:39, 24 апреля 2025Мир

В Британии обвинили Зеленского в срыве переговоров

Меркурис: Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне до их начала
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне, посвященные урегулированию конфликта, еще до их начала. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала», — отметил Меркурис.

По словам аналитика, украинский лидер дал понять, что Киев не будет обсуждать мирный план спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Кроме того, Зеленский продемонстрировал, что нет никаких шансов принятия этого плана по итогам переговоров в Лондоне. Меркурис добавил, что встречу понизили до официальных лиц, когда США поняли, что Зеленский не заинтересован в переговорах.

Ранее британский аналитик сообщил, что украинские войска смогли привлечь всего 500 добровольцев среди молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

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