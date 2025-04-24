Меркурис: Зеленский сорвал переговоры по Украине в Лондоне до их начала

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне, посвященные урегулированию конфликта, еще до их начала. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«По сути Зеленский разрушил все переговоры в Лондоне еще до их начала», — отметил Меркурис.

По словам аналитика, украинский лидер дал понять, что Киев не будет обсуждать мирный план спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Кроме того, Зеленский продемонстрировал, что нет никаких шансов принятия этого плана по итогам переговоров в Лондоне. Меркурис добавил, что встречу понизили до официальных лиц, когда США поняли, что Зеленский не заинтересован в переговорах.

Ранее британский аналитик сообщил, что украинские войска смогли привлечь всего 500 добровольцев среди молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.