Меркурис: ВСУ смогли привлечь всего 500 добровольцев среди молодых украинцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли привлечь всего 500 добровольцев среди молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Даже чиновник из офиса [президента Украины Владимира] Зеленского признал, что попытка властей привлечь добровольцев в ВСУ среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет дала всего 500 человек», — отметил эксперт.

Меркурис указал на то, что такое количество людей ВСУ теряют «менее чем за один день». По его словам, украинских военных становится все меньше, в то время, как Российская армия растет, и этот факт «приводит к огромному разрыву в силах сторон».

28 марта стало известно, что Министерство обороны Украины начало рекламировать подписание контракта для молодых людей от 18 до 24 лет через соцсеть TikTok. Также ведомство пыталось привлечь молодежь в армию подпиской на Netflix сроком на 185 лет и 33 миллионами робуксов — валютой популярной у детей игровой онлайн-платформы Roblox.