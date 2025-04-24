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03:15, 24 апреля 2025Путешествия

В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

Росавиация: В аэропортах Жуковский и Калуга сняты временные ограничения
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) в 02:39 по московскому времени сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг, 24 апреля, Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — указал Кореняко.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку дронами на Татарстан. В небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма.

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