В двух российских аэропортах сняли временные ограничения

В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) в 02:39 по московскому времени сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в четверг, 24 апреля, Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — указал Кореняко.
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