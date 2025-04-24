В ЕС высказались о признании Крыма и снятии санкций с России

«Ведомости»: В ЕС рассказали об отношении к Крыму, миротворцам и санкциям

Франция и другие страны Европейского союза (ЕС) считают, что решение вопроса о статусе Крыма возможно при достижении консенсуса между Россией и Украиной. Об этом дипломатический источник в ЕС рассказал газете «Ведомости».

По его словам, этот консенсус также должен быть одобрен третьей стороной, например, США. При этом вопрос о снятии санкций с РФ Вашингтон и Брюссель будут решать отдельно самостоятельно, однако из-за взаимозависимости двух экономик подобные решения будут принимать «с оглядкой друг на друга».

В то же время в вопросе отправки миротворцев на Украину есть «определенная путаница». «Здесь имеется в виду контингент наблюдателей, кто будет следить за перемирием, а также выступать в качестве арбитра в случае возникновения проблем. И здесь речи не идет о боевых частях – это наблюдатели», — сказал дипломат, отметив, что Украина, по мнению ЕС, должна быть способна «сама защищать себя».

Ранее президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским. «Я хочу, чтобы конфликт закончился. Я хочу заключить сделку и сохранить жизни», — сказал он.