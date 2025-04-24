В Европе назвали причину спешки Трампа с урегулированием на Украине

CNN: Трамп хочет добиться мира на Украине в течение 100 дней его президентства

Администрация президента США Дональда Трампа намерена добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до истечения 100 дней после его инаугурации. Об этом пишет CNN со ссылкой на европейского чиновника.

При этом, как полагает собеседник телеканала, в рамках любой сделки Крым будет признан территорией России. «Но для [президента Украины Владимира] Зеленского это явно сложно», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не просит Киев признать полуостров частью России. В то же время американский лидер считает, что «для хорошего соглашения обе стороны конфликта должны выйти из-за стола переговоров слегка недовольными».