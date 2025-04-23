В Белом доме уточнили позицию Трампа по Крыму

Пресс-секретарь Левитт: Трамп не просит Украину признать Крым российским

Президент США Дональд Трамп не просит Украину признать Крым российским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

По ее словам, никто не просил Киев пойти на этот шаг. «Трамп лишь просит их сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго и что для хорошего соглашения обе стороны должны выйти из-за стола переговоров слегка недовольными», — сказала чиновница.

Также Левитт указала, что американский лидер хочет добиться мира, но его терпение на исходе.

Ранее Трамп заявил, что слова Зеленского об отказе Украины признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. «Киев лишился Крыма много лет назад и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава Белого дома.